FATİH ÖZDAĞ SEMASINA KAVUŞTU

Akyazı’nın sevilen simalarından güreş sporunun duayen isimlerinden Kamil Özdağ 3 oğlundan 2.sini de bu akşam 54 Park tesislerinde yapılan düğünle evlendirdi.

Akyazı’nın sevilen simalarından güreş sporunun duayen isimlerinden Kamil Özdağ 3 oğlundan 2.sini de bu akşam 54 Park tesislerinde yapılan düğünle evlendirdi.

Kamil ve Emine Özdağ çiftinin yakışıklı delikanlısı İlçe Spor Müdürlüğü Antrenörlerinden Fatih Özdağ İle Remzi ve Hava çiftinin güzel kızları Sema Peker yapılan muhteşem bir düğün töreni ile dünya evine girdi.

Alkışlar arasında salona giren genç çiftler ilk danslarını yaparken mutluluklarını paylaşmak üzere düğüne katılan arkadaşları da kendilerine eşlik ettiler.

Ardından yapılan takı merasimi sonrası çaldı sazlar oynadı gençler düğün böylece geç saatlere kadar coşkulu bir şekilde devam etti.

BİZİM AKYAZI ailesi olarak Özdağ ailesini tebrik eder, genç çiftlere kuracaklarını yeni yuvalarında sağlıklı, mutlu uzun bir ömür dileriz.