ESKİ TEK MÜDÜRLERİNDEN ZEKİ ÖZKAT VEFAT ETTİ

İlçemiz Konuralp Mahallesi halkından akü ustası Merhum Bekir Özkat’ın oğlu, Emekli Öğretmen Ziya Özkat'ın abisi, Özhan Özkat'ın babası eski TEK Müdürlerinden Zeki Özkat vefat etti.
74 yaşında hayatını kaybeden Zeki Özkat’ın cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Öğlen namazını müteakip merkez aile mezarlığına defnedildi.
Merhum Zeki Özkat’a Cenab-ı Allah'tan rahmet Yakınlarında sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI
Taziye: Oğlu:Özhan ÖZKAT :05446415608
Kardeşi Ziya Özkat: 05359659527