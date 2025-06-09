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Vefat
Giriş Tarihi : 09-06-2025 14:47

ESKİ TEK MÜDÜRLERİNDEN ZEKİ ÖZKAT VEFAT ETTİ

​​​​​​​İlçemiz Konuralp Mahallesi halkından akü ustası Merhum Bekir Özkat’ın oğlu, Emekli Öğretmen Ziya Özkat'ın abisi, Özhan Özkat'ın babası

ESKİ TEK MÜDÜRLERİNDEN ZEKİ ÖZKAT VEFAT ETTİ

İlçemiz Konuralp Mahallesi halkından akü ustası Merhum Bekir Özkat’ın oğlu, Emekli Öğretmen Ziya Özkat'ın abisi, Özhan Özkat'ın babası eski TEK Müdürlerinden Zeki Özkat vefat etti.

74 yaşında hayatını kaybeden Zeki Özkat’ın cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Öğlen namazını müteakip merkez aile mezarlığına defnedildi.

 Merhum Zeki Özkat’a  Cenab-ı Allah'tan rahmet Yakınlarında sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Taziye: Oğlu:Özhan ÖZKAT :05446415608

Kardeşi Ziya Özkat: 05359659527

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