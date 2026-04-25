Saadet Partisi stant açtı

Akyazı Saadet Partisi İlçe teşkilatı çarşı içinde stant açtı. Açtığı standa uğrayanları bilgilendiren Saadet Partisi yetkilileri, isteyen vatandaşları da üye yapmanın gayreti içindeydiler. Özelliklede kadın komisyonu üyelerinin hem anlatımda, hem de üye kaydı için gösterdikleri gayret dikkatlerden kaçmadı.

Saadet Partisi İlçe başkanı Zekeriya Alan, parti olarak aylardan beri sahalarda çalıştıkları, seçmenle ve vatandaşlarla iç içe olduklarını söyledi ve hedef olarak yapılacak olan ilk seçimlerde başarı elde etmektir dedi.

Hayat pahalılığının insanların bellerin kırdığına, çarşı ve pazarlarda istediklerini alamamaya başladıkları ve büyük geçim sıkıntılar çektiklerini gördüklerini söyleyen Saadet Partisi Akyazı İlçe başkanı Zekeriya Alan, iktidar olduklarında bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için yapılması gerekenleri hiç zaman geçirmeden yapacaklarını, çünkü vatandaşın artık dayanma güçlerinin kalmadığını sözlerine ekledi.