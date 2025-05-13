BÜLENT GÜNDÜZ MEMLEKETİ ŞEREFLİKOÇHİSARDA TOPRAĞA VERİLDİ.

​​​​​​​Akyazı ilçesindeki Madanoğlu İlkokulu Müdürü olan yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden Bülent Gündüz

Akyazı ilçesindeki Madanoğlu İlkokulu Müdürü olan yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden Bülent Gündüz Ankara Şerefli Koçhisar ilçesinde dualarla toprağa verildi.

Evli ve iki çocuk babası 46 yaşındaki Gündüz, yaklaşık 1 aydır Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk kampüsünde tedavi görüyordu.

Bülent Gündüz’ün cenazesi Görev yaptığı Akyazı Madanoğlu İlkokulun bahçesinde alınan helalliğin ardından Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından baba ocağı Ankara iline uğurlanmıştı.

AKYAZI’DAKİ MESAİ ARKADAŞLARI TOPRAĞA VERDİ

Akyazı’daki meslektaşları O’nu defnetmek üzere Şereflikoçhisar’daydı, Komşuları ve dostlarının da katıldığı kalabalık bir cemaatle kılınan öğle ve cenaze namazı sonrası Merkez Belediye Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.