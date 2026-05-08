Akyazı Altındere yolu asfaltlanıyor 8 MAYIS 2026

​​​​​​​Akyazı Altındere arasındaki yolun asfaltlanması ile ilgili Büyükşehir tarafından başlatılan asfalt çalışması bütün hızıyla sürüyor.

Akyazı’nın girişinden Altındere’nin çıkışına kadar devam edecek olan asfaltlama nedeniyle bahse konu olan yol ulaşıma kapatıldı. Vatandaşlar alternatif yolları kullanarak şehir merkezine veya Altındere’ye gidebiliyorlar.

Altındere’li vatandaşlar, aylardan beri süren alt yapımımız nihayet tamamlandı. Şimdi de yolumuz asfaltlanıyor. Geçte olsa memnuniyetimizi ifade etmek istiyoruz açıklaması yaparken, belediye yetkileri de çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini belirterek, bizim amacımız vatandaşlarımızı memnun ve mutlu etmektir diyerek hedeflerine ulaşmak için çalıştıklarını söylemeyi ihmal etmiyorlar.