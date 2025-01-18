ALAAĞAÇSPOR DARMADAĞIN 0-6

​​​​​​​Süper Amatör ligin B gurubunda mücadele eden iki takım Alaağaçspor ve Pamukovaspor Akyazı suni çim sahada karşılaştılar.

Süper Amatör ligin B gurubunda mücadele eden iki takım Alaağaçspor ve Pamukovaspor Akyazı suni çim sahada karşılaştılar.

Baştan sona Pamukovasporun üstünlüğü ile geçen karşılaşma sonunda gülen taraf Pamukovaspor oldu.

Oyunun ilk dakikalarında Alaağaçspor eline geçirdiği 3 önemli pozisyonu değerlendirebilseydi sonuç bu şekilde olmazdı.

Maçın İlk yarısı 30. Dakikada Eyüp 35. Dakikada Yasin’in attığı gollerle 2-0 Pamukova’nın üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda 50. Yasin, 75. Dakikada Yine Yasin Bu defa Penaltıdan durumu 4-0 yaptı. Bu dakikadan sonra Alaağaç adeta oyundan koptu. 88. Dakikada ce 88.dakikada Kürşat’ın attığı gollerle maçın sonucunu belirledi. 0-6

HAKEMLER: Yunus Aytekin Atabek- Muhammet Nuri Kuzu- Beytullah Yiğit

ALAAĞAÇSPOR: Harun* Emrhan** (Abdülsamet**)Murat** (Yüksel**) Berat** Selim** (Samet**) Burak** Yakup** (Göktay**) Necmi** (Ensar**) İsmail** Yasin ** Sabri**

ANTRENÖR: Zeki Taş

PAMUKOVASPOR: Muhammet** Özgür***Umut*** Halil*** Burak*** Enes** (Abdullah**) İsmail** (Bünyamin**) Devrim** (Osmancan**) Eyüp** (Alparslan**- Kürşat***) Yasin *** Mustafa***

ANTRENÖR: Bayram Berber

GOLLER: Dk.30 Eyüp,Dk.35, Dk.52, Dk.75 (Pen) Yasin, Dk. 80 Dk.88 Kürşat (Pamukovaspor