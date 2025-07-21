Akyazılı karatecilerden üç madalya daha

Katıldıkları tüm turnuvalarda ve şampiyonalarda mutlak surette kürsüye defalarca çıkmayı başaran Akyazılı karateciler bu hafta sonu Tekirdağ Çorlu 100. Yıl spor salonunda yapılan Asya Önel Minikler Türkiye Karate şampiyonasında 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya daha alarak Akyazı’ya geri döndüler.

Antrenörleri Sezai Yolcuoğlu’nun nezaretinde çalışmalarını sürdürmekte olan Akyazı karatecilerden 37 kg. da 2015 doğumlu Feyza Cemre Atmaca altın, 40 Kg. da Zümra Demiroğlu gümüş, 34 Kg. da 2015 doğumlu Merve Medine Demirci’de bronz madalya kazanarak kürsüye çıkmayı başardılar.

Antrenör Sezai Yolcuoğlu, çok çalışıyoruz. Gittiğimiz tüm turnuvalarda çalışmamızın ve harcadığımız emeklerimizin karşılığını madalya alarak alıyoruz dedi ve sporcularını kutladı.