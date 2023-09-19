Akyazılı karatecilerden madalya şov

​​​​​​​Bursa’da yapılan iller arası karate lig turnuvasına katılan Akyazı Bozbeyli spor kulübü sporcuları 3 altın 3 de bronz madalya alarak

Bursa’da yapılan iller arası karate lig turnuvasına katılan Akyazı Bozbeyli spor kulübü sporcuları 3 altın 3 de bronz madalya alarak geriye döndü.

Bursa Tofaş Spor salonunda yapılan müsabakalarda Merve Demirci, Sare Kaya ve Ayşen Saner tüm rakiplerini yenip altın madalya alırken, Yaren Yarımbaş, Elif Hira Tanrıkulu ve Meryem Aktürk’de bronz madalya kazanma başarısı gösterdiler.

Antrenörleri Sezi Yolcuoğlu, gittiğimiz tüm turnuvalarda başarı üzerine başarılar kazanıyoruz. Adımızı karate sporu ile ilgilenen herkese öğrettik. Disiplinli çalışmamızın sonucu olan bu başarılarımız daha da büyüyerek devam edecektir dedi ve kendilerine madde ve manevi destek verenlere ve özellikle de sporcularının ailelerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.