Akyazı’da Uyuşturucuya geçit yok, tutuklama sayıları arttı

Akyazı Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Akyazı’da son 1 ayda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan toplam

*Akyazı sokakları artık daha güvenli *

Akyazı Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Akyazı’da son 1 ayda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan toplam 14 şüpheli adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Akyazı’da son dönemlerde uyuşturucu ile mücadele konusundaki yoğun çalışmalar Akyazı Kaymakamlığı’nın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tüm hızı ile sürdürülüyor. Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mahkemeleri tarafından yapılan tutuklamalar ile de suçlular serbest kalmayıp cezaevine gönderiliyor.

Kasım ayında İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinin ve kullanımı…

05.10.2024 ile 05.12.2024 tarihleri arasında uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;

Uyuşturucu kullanan M.K(35) ve uyuşturucu ticareti yapan T.Ö(37) Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmış adli mercilerce tutuklanan şahıslar Ferizli cezaevine gönderilmiştir.

*Uyuşturucu ticareti, imal ve kullanımından dolayı aranan;

B.A(28), M.Y(44), O.S(27), B.Ş(33),Y.D(25), Y.S.B(47) isimli şahıslar yakalanmış, adli mercilerce tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edilmişlerdir.