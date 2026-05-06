OKUL ÖNCESİ ÇOCUK ŞENLİĞİNE BÜYÜK İLGİ

Akyazı’da her yıl düzenlenen geleneksel okul öncesi çocuk şenliğinin bu yıl altıncısı düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen ve ilçedeki okul öncesi öğrencilerinin tamamının katıldığı şenlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın konuşmasının ardından programda sırası ile şu etkinliklere yer verildi.

İlk sırada Konuralp İlkokulu Ana sınıfı öğrencileri gösterileri ile yer aldı, daha sonra Konuralp İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Firdevs Yaren Kütüz İstiklal Marşının on kıtasını büyük bir coşku ve ustalıkla okuyarak şenliği izleyenlerden büyük alkış aldı.

Ardından İnönü İlkokulu Halk Oyunları ekibi halk oyunları ekibi gösterilerini sundu. Daha sonra Atatürk İlkokulunda iki öğrenci hazırladıkları şarkılarını söylediler.

Gösterilerin sona ermesinin ardından Ana sınıflarının el emeği göz nuru sergilerinden oluşan stantların açılışı Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve diğer protokol tarafından açılarak stantlar gezildi.

Okul Öncesi Çocuk Şenliğine Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, İlçe Müftüsü Kamil Kamil Özcan Demir, İlçe Spor Müdürü Adem Kasım Altun, Akparti İlçe Başkanı Mesut Ekram , CHP ilçe Başkan Mustafa Sağır ile MHP’yi temsilen İsmail Kara, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler ve velilerden oluşan kalabalık bir topluluk katıldı.