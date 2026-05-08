Vatandaş soruyor “Sularımızdaki o pislikler ne” 8 MAYIS 2026

Son günlerde yağan şiddetli ve sürekli yağan yağışlar derelerimizin debilerini arttırdı ve dere sularının yükselmelerine neden oldu.

Yine yükselen ve bazı yerlerde taşkınlık yapan dereler o yükselişlerinde bir gerçeği daha ortaya çıkarda o da derelerini aşırı derecede kirlettiğimizi gözler önüne serdi.

Nitekim son yağışlar ve onun karşılığı olarak yükselen derelerin getirdiği ve köprülerin altını tıkayan o pislikler birçok köprülerde büyük tehlikelerde yarattı ve belediye ekipleri o pislikleri temizlerlerken bir hayli de zorlandılar.

Vatandaşlar, o pislikleri atan bizleriz yani insan olarak bizleriz. Görüldüğü gibi attığımız o pislikler hem derelerimizi kirletmekte hem de böyle su yükselmelerinde başımıza dertler açmaktadır. O itibarla dereleri kirletmeyelim ve sıkıntı da yaşamayalım demek suretiyle görüşlerini ve derelerin kirletilmemesini de istiyorlar.