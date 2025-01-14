Akyazı’da kaza: 1’i çocuk 3 yaralı var

Kaza Şehit Furkan Çelik caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre üç aracın karıştığı kazada 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza Şehit Furkan Çelik caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre üç aracın karıştığı kazada 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Akyazı’dan Batakköy istikametine gitmekte olan T.Ç. yönetimindeki kamyonete karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarparak kaçtı. Çarpmadan kaynaklı savrulan kamyonet M.K. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada 1’i çocuk üç kişi yaralandı. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavi altına alındılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma ve kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı.