AKYAZI’DA DELİCE MAĞAZASININ İLK GÜN AÇILIŞINDA İZDİHAM YAŞANDI

​​​​​​​Akyazı yeni bir mağaza daha hizmete girdi. Adı ise “DELİCE HOME MEGA ALIŞVERİŞ MERKEZİ” Ömercikler Mahallesi Kızılay meydanı yakınında hizmete açılan mağazanın ilk gün açılışına

Akyazı yeni bir mağaza daha hizmete girdi. Adı ise “DELİCE HOME MEGA ALIŞVERİŞ MERKEZİ” Ömercikler Mahallesi Kızılay meydanı yakınında hizmete açılan mağazanın ilk gün açılışına büyük ilgi gördü.

Mağazanın açılacağını duyan Akyazılı bayanlar sabahın erken saatlerinde mağaza önünde toplanmaya başladı ve olağan dışı bir kalabalık oluşturdu. Kalabalığı gören bir çok vatandaş ta kalabalık arasına katılınca mağaza görevlilerini hem memnun etti ve hem de sıkıntıya soktu.

“ NE ALIRSAN 100 TL” Sloganı ile hizmete giren mağazada nelerin satışa sunulacağını merak eden bayanlar kapıların açılması ile mağaza içinde de izdiham yaşanmasına neden oldu.