AKYAZI’DA AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

​​​​​​​Akyazı’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediye Başkanlığı, Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akyazı Gençlik Merkezinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonla başladı.

Akyazı’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediye Başkanlığı, Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akyazı Gençlik Merkezinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonla başladı.

Akyazı İlçe spor Müdürü Adem Altun ve Akyazı Gençlik merkezi müdürü yönetiminde Çarşı içi mevkiinde toplanan sporcular ve antrenörler ile sporcu velileri ile birlikte Spor Kompleksine kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Buradaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından ilçe spor müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren içlerinde Akyazı’nın gururu olan Türkiye ve Balkan şampiyonlarının da bulunduğu tüm spor kulüp ve ekiplerinin gösterileri başladı. Tam bir şölen halinde geçen spor etkinliklerine velilerin de katılması ile adeta bir coşku yaşandı.

Amatörspor Haftasının kutlanması ile ilgili olarak görüşlerini açıklayan İlçe Spor Müdürü K. Adem Altun şunları söyledi.

“Bugün burada, amatör spor haftasını kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Amatör spor, sadece fiziksel sağlığımızı değil aynı zamanda sosyal yaşamımızı ve toplumsal dayanışmamızı güçlendiren bir alan. Bu haftayı sporun birleştirici gücünü, sağlıklı yaşamı ve fair play ruhunu yaymak için bir fırsat olarak görüyoruz.

Amatör spor, gençlerimize disiplin, azim ve takım ruhunu aşılar. Bu değerler, hayatlarının her alanında onlara rehberlik edecek ve gelecekteki başarılarına zemin hazırlayacaktır. Unutmayalım ki, spor sadece kazanmakla değil, aynı zamanda eğlenmek, öğrenmek ve birlikte vakit geçirmekle de ilgilidir.

Bu vesileyle, sporun getirdiği güzellikleri birlikte paylaşalım ve amatör ruhu her zaman yaşatalım. Hepinize sağlıklı, mutlu ve spor dolu bir hafta diliyorum. Başta Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Nevzat İnanç, Akyazı Kaymakamımız Sayın Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan olmak üzere antrenörlerimize, sporcularımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Bu yıl 7 – 11 Ekim 2024 tarihleri arasında ülke genelinde kutlanan Amatör Spor Haftası amatör spor, sağlıklı yaşam ve sosyal dayanışma ve toplumsal birlikteliğin temellerini oluşturan önemli bir unsurdur.

Amatör Spor Haftası bireyleri spor yapmaya teşvik etmek, sporun faydalarını vurgulamak ve gençlerimizi bu alanda desteklemek amacıyla düzenlenmektedir. Spor, yalnızca fiziksel sağlığımızı değil, aynı zamanda zihinsel ve sosyal gelişimimizi de olumlu yönde etkilemektedir.”

Kortej yürüyüşünün ardından Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksinde Badminton, Masa Tenisi, Kort Tenisi, Voleybol, Minyatür Kale Futbol, Bilek Güreşi, Güreş, Kick Boks, Karate, Floor Curling, Golf, Step Aerobik, Yüz Boyama ve Basketbol branşlarında sportif etkinliklerin düzenlenmesinin ardından organizasyon son buldu.