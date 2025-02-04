Akyazı’da 3 kaza 4 yaralı var

Kazalardan biri Çatalköprü Mahallesinde meydana geldi. Sakarya’ya gitmekte olan İ.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç seyrettiği yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarparak

Akyazı’nın çeşitli bölgelerinde meydana gelen 3 kazada 4 kişi yaralandı.

Kazalardan biri Çatalköprü Mahallesinde meydana geldi. Sakarya’ya gitmekte olan İ.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç seyrettiği yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü İ.Ö. ve aynı araçtaki E.Ö. yaralandı.

Diğer kaza D-140 karayolu Küçücek sapağında oldu. Kuzuluk istikametine gitmekte olan S.B. idaresindeki otomobil A.Ş. tarafından kullanılmakta olan elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Bir kazada D-140 Karayolu Batakköy sapağında meydana geldi. Y.C. isimli sürücü tarafından kullanılan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve Batakköy köprüsünün korkuluklarına çarptı. Kazada sürücü Y.C. yaralandı.

İlk müdahaleyi yapan 112 sağlık ekibi, kazada yaralananları tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazalarla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Bu arada Jandarma ekipleri Altındere Cumhuriyet mahallesinde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan O.M. nin ahırında bulunan hayvanlarında eksilme görünce ve çalındığını anlayınca durumu Jandarma’ya bildirdi. Jandarmanın sıkı takibi sonucu 22 ve 24 yaşlarında olan H.Ş. ve T.K. isimli şahısların bu işi yaptıkları belirleyince şüphelileri kısa sürede buldu ve gözaltına aldı. İşlemlerini tamamlanmasından sonra zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar ve bu kararla cezaevine gönderildiler.

İnönü Mahallesinde de ilginç bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü İnönü Mahallesi Merkez mezarlığı yakınlarında seyir halindeyken sürü halinde dolaşan köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isteyen motosiklet sürücüsü paniğe kapılınca kontrolünü kaybedince bir ağaca çarpıp yaralandı.

Olaya şahit olanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Olay mahalline gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından yaralıyı tedavi için Akyazı Devlet hastanesine kaldırdı.

Poliste olayla ilgili soruşturma başlattı.