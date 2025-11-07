AKYAZI İNÖNÜ İLK VE ORTA OKULU FİLİSTİN İÇİN KERMES DÜZENLEDİ

Okul bahçesinde düzenlenen kermeste yok yoktu. Oldukça zengin menüde döner, yiyecek içecek, çeşitli tatlılar, keşkek ve kadınlarımızın el emeği göz nuru el işleri gösterilen ilgi nedeniyle gün içinde tükendi.

İnönü İlkokulu ve İnönü Ortaokulu olarak ÇEDES projesi kapsamında düzenlenen Filistin Kermesi, büyük bir gönül seferberliğine dönüştü.

Akyazılıların yoğun ilgi gösterdiği kermeste, öğrenciler ve velilerin emeği, hayırseverlerin desteğiyle 390.000 TL gelir elde edildi.

Okul bahçesinde düzenlenen kermeste yok yoktu. Oldukça zengin menüde döner, yiyecek içecek, çeşitli tatlılar, keşkek ve kadınlarımızın el emeği göz nuru el işleri gösterilen ilgi nedeniyle gün içinde tükendi.

Kermes etkinliğine İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Kurum amirleri, öğrenci velilerinden oluşan kalabalık bir katılım oldu.

Kermesi düzenleyen İlk ve Orta okulun Müdürleri Fetih Çabukoğlu ve Engin Kocaman “bu kermesimiz , Filistinli kardeşlerimize umut, toplumumuza ise birlik ve dayanışma duygusu kazandırmıştır. Kermesimize teşrif ederek destek veren Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, değerli kurum amirlerimize, okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize ve okul aile birliğimiz yöneticilerine en derin şükranlarımızı sunarız. Bu kermes, sadece bir yardım etkinliği değil; vicdanın, kardeşliğin ve merhametin buluşma noktası olmuştur. Elde edilen her katkı, Filistinli kardeşlerimizin yaralarına merhem, kalplerimize umut olsun ” şeklinde konuştular.

Kermeste toplanan 390 bin lira Diyanet Vakfı hesabına yatırılacak.