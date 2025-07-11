AKYAZI EYYÜP GENÇ FEN LİSESİ’NDEN TARİH VE KÜLTÜR DOLU BALKANLAR YOLCULUĞU

Akyazı Eyyüp Genç Fen Lisesi Gezi kulübü öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan 33 kişilik kafile ile anlamlı bir ilk yurtdışı gezisi düzenleyerek

Akyazı Eyyüp Genç Fen Lisesi Öğrencileri Ecdadın İzinde Kosova’dan Saraybosna’ya Tarihle Buluştu.

Akyazı Eyyüp Genç Fen Lisesi Gezi kulübü öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan 33 kişilik kafile ile anlamlı bir ilk yurtdışı gezisi düzenleyerek Balkanlar’da tarihi, kültürü ve ecdadın izlerini yakından tanıma fırsatı yakaladılar.

Beş gün süren bu kültür ve tarih gezisi kapsamında; Kosova’nın başkenti Priştine’den başlayan rota, sırasıyla Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna-Hersek’in önemli şehirlerini kapsayarak Saraybosna’da son buldu.

Gezi boyunca öğrenciler, Osmanlı’dan kalan camiler, türbeler, köprüler ve çarşılar gibi ecdat yadigârı mekânları yerinde inceleme fırsatı buldu. Her durakta farklı bir kültürel mirasla karşılaşan gençler, hem geçmişle bağ kurdu hem de farklı millet ve kültürlerle tanışarak bakış açılarını geliştirdi. Fen lisesi kafilesi, Makedonya’nın Manastır’da bulunan Atatürk’ün okuduğu askeri idadi ve müzesini de gezerek Atatürk hakkında detaylı bilgi aldılar.

Okulun Gezi Kulübü Öğretmenleri Şeyma Dayılar Türer, Selahattin Koyuncu ve Mustafa Çiçek rehberliğinde gerçekleştirilen bu anlamlı seyahat, öğrencilere yalnızca tarihî bilgiler kazandırmakla kalmadı; aynı zamanda millî ve manevi değerlerle donatılmış bir bilinç kazandırdı. Öğrenciler, ecdadın fethettiği ve asırlar boyu adaletle yönettiği topraklarda, köklü bir medeniyetin izlerini görerek duygusal anlar yaşadı.

Akyazı Eyyüp Genç Fen Lisesi gezi kulübü öğretmenleri ise bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, genç nesillerin tarihine ve kültürel köklerine sahip çıkmasının en güzel yolunun, yerinde görerek ve hissederek öğrenmek olduğunu vurguladı.

Gezide gördüklerini resimlerle tespit eden Eyyup Genç Fen Lisesi kafilesi güzel bir albüm sahibi de oldular.