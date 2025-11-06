Akyazı Devlet Hastanesine Nihayet MR geldi 6 Kasım 2025

​​​​​​​Sakarya’nın merkez İlçelerin haricinde kalan bütün İlçelerden8 büyük olan ve uzun zamandan beri Hendek’e taşınan Akyazılı sonunda MR’ına kavuştu.

Sakarya’nın merkez İlçelerin haricinde kalan bütün İlçelerden8 büyük olan ve uzun zamandan beri Hendek’e taşınan Akyazılı sonunda MR’ına kavuştu.

Yapılan ihale sonucunda MR’na kavuşan Akyazılı en geç 20 gün içinde Akyazı’da MR’ını çektirebilecek. Böylece Hendek veya Sakarya’ya, ya da başka İlçelere gitmekten kurtulacak.

İhaleyi kazanan Firma yetkilileri MR’ı Akyazı’ya getirdiler ve yetkililere teslim ettiler. Böylece Akyazılı da başka yerlere gitmekten kurtulmuş oldu.

Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’da yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Akyazı Devlet Hastanesi olarak önemli bir eksiğimizi gidermiş olduk. Şu anda kuruluş aşamasında olan MR’ımızı en geç 20 gün içinde faaliyete geçireceğiz” dedi ve MR’ için kolaylık sağlayanlara teşekkür etmeyi ihmal etmedi.