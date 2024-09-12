AKYAZI CHP’DE YÖNETİM TÜZÜK KURULTAYI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

​​​​​​​Cumhuriyet Halk Partisi Akyazı ilçe başkanı Mustafa Sağır katılım sağladığı İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı için partilileri bilgilendirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Akyazı ilçe başkanı Mustafa Sağır katılım sağladığı İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı için partilileri bilgilendirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Akyazı ilçe başkanı Mustafa Sağır geçtiğimiz günlerde parti genel merkezi tarafından Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı dönüşünde ilçe teşkilatında bir toplantı düzenleyerek yönetim kurulu üyeleri ve partilileri bilgilendirdi.

Başkan Mustafa Sağır Cumhuriyet Halk Parti’mizi daha ileriye taşıyacak, yeni yüzyıla uygun yenilenen tüzüğümüzle daha güçlü bir şekilde iktidar yolcuğumuz devam ediyor. Şeklinde konuştu.