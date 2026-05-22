ATATÜRK İLKOKULUNDA 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı öncesi meydana gelen okul saldırıları dolayısı yapılamayan çocuk şenlikleri Akyazı Atatürk İlkokulu tarafından dün yapılan çocuk şenliği tam anlamı ile mükemmel oldu.

Yağmur nedeniyle okul bahçesinde yapılamayan şenlik Recep Tayyip Erdoğan spor Komkleksi salonunda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayan çocuk şenliğinde okuldaki tüm sınıflar sırası ile hazırladıkları gösterilerini büyük başarı ile salonu tamamen dolduran velilerine ve diğer misafirlerinin alkışları arasında sundular.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden hiç bir yetkilinin katılmadığı şenliğin sunuculuğunu ise 2 öğrencisi ile birlikte Okul Müdürü Faruk Kaya yaptı.