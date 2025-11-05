Akyazı belediyesinde boş durmak yasak

​​​​​​​Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde boş durmak ve oturmak yasaklandı.

7/24 çalışan Akyazı belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler dünde Durmuşlar Mahallesinde asfalt ç alışması yaptılar. Yine bir başka ekipte Kızılelma Millet Bahçesi proje çalışmasında emek sarf ettiler.

Bir başka ekipte Yahyalı bağlantı yolunda çalışırken, Çıldırlar ve Beldibi Mahallelerinde afalta hazırlık ve asfalt yapım çalışmasını gerçekleştirdiler.

.Belediye başkanı Bilal Soykan, bizde oturmak ve dinlenmek yoktur. Bizde sürekli çalışma vardır dedi ve daha önce verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.