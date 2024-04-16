AKYAZI BELEDİYESİ BU KADROYA TESLİM

​​​​​​​Akyazı Belediyesi’nde görev dağılımı belli oldu. Yeni dönemde Belediye Başkan Yardımcılıklarını Aslan Yılmaz, Selda Aksima Yazıcı, Ali Özer, Mehmet Öztürk ve Yılmaz Taşdelen’in yapacağını açıklayan Belediye

Akyazı Belediyesi’nde görev dağılımı belli oldu. Yeni dönemde Belediye Başkan Yardımcılıklarını Aslan Yılmaz, Selda Aksima Yazıcı, Ali Özer, Mehmet Öztürk ve Yılmaz Taşdelen’in yapacağını açıklayan Belediye Başkanı Bilal Soykan, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından belediyedeki görev dağılımını da gerçekleştirdi. Yapılan görevlendirmelerle Belediye Başkan Yardımcılıklarını Aslan Yılmaz, Selda Aksima Yazıcı, Ali Özer, Mehmet Öztürk ve Yılmaz Taşdelen’in yapacağı açıklandı. Yapılan görevlendirmeler kapsamında birim müdürlüklerinde de değişiklikler yaşandı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın görevlendirmesi ile Özel Kalem Müdürlüğüne Özgür Özmen, Yazı İşleri Müdürlüğüne Gökhan Kardeş, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Muhammet Atılgan, Yapı Kontrol Müdürlüğüne Kerem Curoğlu, Spor İşleri Müdürlüğüne Derya Aksima, Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat Müdürlüğüne Mümin İbrahimçavuşoğlu, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne Seçkin Yıldırım ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne ise Serkan Kara atandı.

Yapılan görevlendirmelerin hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Tüm çalışma Arkadaşlarımızla birlikte Akyazı’mıza güzel hizmetler kazandıracağımız bir dönemi yaşayacağız inşallah” şeklinde konuştu.