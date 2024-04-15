AKYAZI BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Akyazı Belediyesi başkan yardımcılıkları belli oldu.
Yeni dönemde Aslan Yılmaz, Ali Özer ve Mehmet Öztürk koltuklarını korurken Selda Aysima Yazıcı ve Yılmaz Taşdelen yeni başkan yardımcıları oldular.
Başkan Yardımcılarının görevleri de belirlendi.
İŞTE YENİ BAŞKAN YARDIMCILARI VE GÖREVLERİ
Aslan Yılmaz
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müüdürlüğü, İklim Değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü
Selda Aysima Yazıcı
Yazı işleri Müdürlüğü, İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk işleri Müdürlüğü, Basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğü
Yılmaz Taşdelen
Fen işleri Müdürlüğü, Destek hizmetleri Müdürlüğü, Park ve bahçeler müdürlüğü
Mehmet Öztürk
Kültür ve sosyal işler Müdürlüğü, Temizlik işleri Müdürlüğü, Veteriner işleri Müdürlüğü, Muhtarlık işleri Müdürlüğü, Spor işleri müdürlüğü
Ali Özer
Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve denetim Müdürlüğü, İşletme ve iştirakler müdürlüğü