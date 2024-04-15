Akyazı Siyaset
Giriş Tarihi : 15-04-2024 22:21

AKYAZI BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Akyazı Belediyesi başkan yardımcılıkları belli oldu. Yeni dönemde Aslan Yılmaz, Ali Özer ve Mehmet Öztürk koltuklarını korurken Selda Aysima Yazıcı ve Yılmaz Taşdelen yeni başkan

AKYAZI BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Akyazı Belediyesi başkan yardımcılıkları belli oldu.

Yeni dönemde Aslan Yılmaz, Ali Özer ve Mehmet Öztürk koltuklarını korurken Selda Aysima Yazıcı ve Yılmaz Taşdelen yeni başkan yardımcıları oldular.

Başkan Yardımcılarının görevleri de belirlendi.

 

İŞTE YENİ BAŞKAN YARDIMCILARI VE GÖREVLERİ 

Aslan Yılmaz

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müüdürlüğü, İklim Değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü

Selda Aysima Yazıcı

 

Yazı işleri Müdürlüğü, İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk işleri Müdürlüğü, Basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğü

Yılmaz Taşdelen

Fen işleri Müdürlüğü, Destek hizmetleri Müdürlüğü, Park ve bahçeler müdürlüğü

Mehmet Öztürk

Kültür ve sosyal işler Müdürlüğü, Temizlik işleri Müdürlüğü, Veteriner işleri Müdürlüğü, Muhtarlık işleri Müdürlüğü, Spor işleri müdürlüğü

 

Ali Özer

Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve denetim Müdürlüğü, İşletme ve iştirakler müdürlüğü

 

 
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