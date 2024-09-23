AKYAZI AKP DELEGELERİNİ BELİRLEDİ

Akyazı Ak Parti İlçe teşkilatı, delege seçimlerini büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirdi. İlçe binasında düzenlenen seçimler, teşkilat üyelerinin yoğun ilgisi vardı. Yapılan seçimlerde, partinin temel taşlarını oluşturacak delegeler yeniden belirlendi.

Akyazı Ak Parti İlçe teşkilatı, delege seçimlerini büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirdi. İlçe binasında düzenlenen seçimler, teşkilat üyelerinin yoğun ilgisi vardı. Yapılan seçimlerde, partinin temel taşlarını oluşturacak delegeler yeniden belirlendi.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan “ yapılan delege seçimlerinin; Akyazı’mız, milletimiz, AK Partimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her zaman dinamik ve zinde olan, partimize ve milletimize hizmet için görevden asla kaçmayan, AK Partimiz için emek harcayan tüm teşkilat mensuplarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum. “ ifadelerini kullandı.

Ak Parti Akyazı ilçe başkanı Mesut Ekrem de konuşmasında şunları söyledi.”Değerli AK Parti Akyazı Teşkilatımızın Kıymetli Üyeleri, İlçemizde gerçekleştirdiğimiz delege seçimlerini başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz ilgi, katılım ve teşkilat ruhuyla hareket etmeniz, bizler için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Partimizin güçlü yapısı, sizin gayretleriniz ve özveriniz sayesinde her geçen gün daha da sağlamlaşmaktadır. Delege seçimlerimizi demokratik, şeffaf ve partimizin değerlerine yakışır bir şekilde gerçekleştirdik. Bu süreçte emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza, delegelerimize ve partimize gönül veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Birlik ve beraberlik içinde, el birliğiyle daha nice başarıları elde edeceğimize olan inancımız tamdır. Akyazı’da AK Parti’nin bayrağını daha da yukarılara taşıma yolunda hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.”