23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMININ 105. YILI KUTLANIYOR

​​​​​​​Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ve dünyada sadece Türkiye’de kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramın bu yıl 105. Yılı kutlanacak.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ve dünyada sadece Türkiye’de kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramın bu yıl 105. Yılı kutlanacak.

Akyazı’daki kutlamalarda program şöyle:

23 Nisan Çarşamba günü saat 10.00 da Atatürk Anıtı önünde y67apılacak törende protokol Anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunacak ve ardından İstiklal Marşı Okunacak.

İkinci tören Recep Tayyip Erdoğan Spor Komplenksi salonunda yapılacak. İlkokul ve ana sınıflarının programı izlenecek.

Yine Bayram günü geleneksel hale gelen 23 Nisan günleri Bazı devlet daireleri bir müddet çocuklar tarafından yönetilecek.

23 Nisan günü Akyazı Belediyesi tarafından saat 18.00-24.00 saatleri arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile çocuk şenliği düzenlenecektir. Belediye Başkanlığı Spor kompleksi bahçesinde düzenlenecek olan şenliğe tüm halkımızı çocukları ile birlikte katılmaya davet etti.