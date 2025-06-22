20 YAŞINDAKİ GENÇ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

​​​​​​​Dün gece Akyazı Karaçalılık mevkiinde meydana gelen kazada otomobille çarpışan ve savrularak dolmuş durağına çarparak ağır yaralanan Furkan Kaya adlı 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Dün gece Akyazı Karaçalılık mevkiinde meydana gelen kazada otomobille çarpışan ve savrularak dolmuş durağına çarparak ağır yaralanan Furkan Kaya adlı 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Akyazı Karaçalılık yolu Alaağaç yol ayrımında meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, motosikletle Kuzuluk’tan Akyazı istikametine seyir halindeki Furkan Kaya adındaki genç, Akyazı’dan Alaağaç sapağına dönüş yapan C.B. idaresindeki otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, yol kenarındaki dolmuş durağına çarparak ağır yaralandı. Motosikletli gencin başındaki kask da parçalandı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleleri yapıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, genç motosikletliye hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.