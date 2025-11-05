10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMI BELLİ OLDU

​​​​​​​Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 101. Ölüm yıldönümü anma programı belli oldu.

Akyazı Kaymakamlığı 10 Kasım Pazartesi günü uygulanacak programı basına ve ilgili yerlere iletti.

Programa göre 10 Kasım 205 Pazartesi günü Atamızın hayata veda ettiği saat olan 09.05 geçe Protokol Anıta çelenk bırakarak saygı sirenlerin çalınması ile birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve ardından İstiklal Marşı okunacak.

Anıt önündeki törenin ardından saat 10.00 Sosyal gelişim Merkezi salonunda Eyyup Genç Fen Lisesinin hazırladığı program izlenecek.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki Tüm Akyazı’lıları Atatürk’ü anma programına davet ett.