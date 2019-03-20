ÖĞRENCİLERDEN BAYRAK SERGİSİ

Çanakkale Zaferinin 104.yıldönümü nedeniyle Akyazı Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu ile

Bu haber 2019-03-20 23:28:29 eklenmiş ve 74 kez görüntülenmiştir.

Çanakkale Zaferinin 104.yıldönümü nedeniyle Akyazı Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu ile Topçusırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlk ve Ortaokul öğrencileri kendi elleri ile yaptıkları 104 Türk Bayrağını açtıkları stantta sergilediler.

Akyazı çarşı içinde açılan stantta sergilenen Türk Bayrakları standı gezen Akyazılılar tarafından çok beğenildi. Türk Bayraklarını yapan öğrencilere rehberlik yapan Dr. Enver Ören Ortaokulu öğretmenlerinden Emel Nilay Karakuş, öğrencilerinden gelen talep üzerine bu çalışmayı başlattıklarını, öğrencilerin 104. Yıldönümünde 104 adet Türk Bayrağı yaptıkların bu çalışmanın ürünü olan Bayraklarımızın destanlar yazarak kazandığımız o büyük zaferin yıldönümünde sergiliyor olmakta bu çalışmamıza daha büyük anlam kazandırdı dedi ve bu çalışmaya katkı sağlayan okullarımızın müdür ve yöneticilerine, öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilerime ve öğrencilerimin velilerine teşekkür ediyorum dedi.