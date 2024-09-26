Zımbadan Ankara Turu

ASKF Başkanı Yaşar Zımba beraberinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, başkan vekili Necmettin Koçak ve ASKF başkan vekili Uğur Kobaş’la birlikte gittiği Ankara’da Sakarya’lı Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür yardımcısı Ayhan Kardan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklama Yaşar Zımba’dan geldi. Zımba, değerli hemşerimizi ziyaret ettik. Karşılıklı bilgi alışverişi yaptık ve kendisine başarılar diledik dedi.