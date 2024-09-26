Zımbadan Ankara Turu

​​​​​​​ASKF Başkanı Yaşar Zımba beraberinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, başkan vekili Necmettin Koçak ve ASKF başkan vekili

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

ASKF Başkanı Yaşar Zımba beraberinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, başkan vekili Necmettin Koçak ve ASKF başkan vekili Uğur Kobaş’la birlikte gittiği Ankara’da Sakarya’lı Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür yardımcısı Ayhan Kardan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklama Yaşar Zımba’dan geldi. Zımba, değerli hemşerimizi ziyaret ettik. Karşılıklı bilgi alışverişi yaptık ve kendisine başarılar diledik dedi.