Yusuf Alemdar Akyazı’ya geliyor

İsmi Sakarya Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak açıklandıktan sonra sahalara inen ve hızlı v e tempolu bir çalışmanın içine giren Yusuf Alemdar, 25 Ocak 2024 Perşembe günü Akyazı’ya geliyor.
Alemdar’ın Akyazı programı şöyle açıklandı;
Saat 17.00 Akyazı belediyesine ziyaret
Saat 17.30 Ak Parti İlçe başkanlığını ziyaret
Saat 18.30 MHP İlçe başkanlığını ziyaret
Saat 19.00 Muhtarlar Derneğini ziyaret.
Saat 20.00 Geçmişten günümüze teşkilatta görev almış olan partililerle Kılıçoğlu düğün salonunda verilecek olan yemekte buluşma.