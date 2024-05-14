ORMAN İŞLETMESİ DEPOSUNDAKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ TOPRAĞA VERİLDİ

Akyazı’ya bağlı Yongalık Mahallesinde geçtiğimiz gün meydana gelen patlamada ağır yaralanan kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybeden evli 3

Orman deposundaki patlamada hayatını kaybeden işçi Selçuk Yılmaz toprağa verildi

Akyazı’ya bağlı Yongalık Mahallesinde geçtiğimiz gün meydana gelen patlamada ağır yaralanan kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybeden evli 3 çocuk babası Selçuk Yılmaz dualarla toprağa verildi.

Selçuk Yılmaz’ın cenazesi hastaneden önce evine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından Akyazı Orman İşletmesine getirilen Selçuk Yılmaz’ın cenazesi burada yapılan tören sonrası Türk bayrağına sarılan tabutla Yeşil Direk camiine getirildi. Burada İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Süt fabrikası yanındaki aile mezarlığında toprağa verildi.

3 Çocuk babası olan Selçuk Yılmaz’ın oğlu Muhammet babasının cenazesinin yanından ayrılmadı ve resmini taşıdı

Cenazeye Yılmaz ailelerinin yanı sıra Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Akyazı ilçe Emniyet Müdürü Güven Alan, Akyazı Jandarma komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk ,Orman işletmesi Bölge ve İl yetkilileri, Orman işletme çalışanları, Sivil toplum kuruluşlarının başkanları, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda seveni katıldı.