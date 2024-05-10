KIZILAYDAN BAŞKAN SOYKANA ZİYARET

​​​​​​​Türk Kızılay Akyazı Şubesi Yönetim Kurulu, Kadın Başkanlığı Yönetim Kurulu, Genç Kızılay Yönetim Kurulu ve Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kızılay

Türk Kızılay Akyazı Şubesi Yönetim Kurulu, Kadın Başkanlığı Yönetim Kurulu, Genç Kızılay Yönetim Kurulu ve Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kızılay Topluluğu Yönetim Kurulu, Akyazı Belediye Başkanı Sn. Bilal Soykan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, başkanlık makamında yapılan samimi bir toplantıda, tüm Kızılay heyeti olarak Başkan Soykan'a yeni görevinde başarılar dileyerek, Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Aynı zamanda, gelecekteki iş birliği ve projeler için karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

Başkan Soykan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş birliği ve dayanışma çağrısında bulundu. Bu ziyaret, yerel toplum ve kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Kızılay'ın sosyal hizmetlerdeki rolünü pekiştirdi.