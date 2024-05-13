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MİLLİ EĞİTİMDE ATAMALAR; ENGİN KAHRAMAN ADAPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLDU

Akyazı Güncel 388 OKUNMA

MİLLİ EĞİTİMDE ATAMALAR; ENGİN KAHRAMAN ADAPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLDU

​​​​​​​Yıllarca Sakarya İl Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı görevini başarı ile sürdüren Milli Eğitim Camiasının sevilen ve sayılan eğitimcisi Engin Kahraman başarısını bir basamak daha yükselterek Adapazarı

Yıllarca Sakarya İl Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı görevini başarı ile sürdüren Milli Eğitim Camiasının sevilen ve sayılan eğitimcisi Engin Kahraman başarısını bir basamak daha yükselterek Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı. Aslen Akyazı’nın Kazancı Mahallesi halkından olan Kahraman öğretmen olarak başladığı görevleri sırasında Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yıllarca çalıştıktan sonra Sakarya İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olmuştu. Kararnamede Atalay Gürbüz İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına ve Murat Arslan da Karapürçek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerine atandı. Atanan yöneticiler 13 Mayıs 2024 tarihinde yeni görevlerine başladılar. Tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.