Hemşireler günü Akyazı’da da kutlandı

​​​​​​​Her yılın 12 Mayısında kutlanmakta olan “Hemşireler” günü Akyazı’da da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İlk kutlama 12 Mayıs Pazar günü yapıldı. Devlet Hastanesi başhekimi gün nedeniyle hem Sağlık

Her yılın 12 Mayısında kutlanmakta olan “Hemşireler” günü Akyazı’da da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İlk kutlama 12 Mayıs Pazar günü yapıldı. Devlet Hastanesi başhekimi gün nedeniyle hem Sağlık Birimleri Müdürü Nilüfer Deniz ile en kıdemli hemşireye çiçek takdim etti ve kutlamalarına eşlik etti.

Akyazı Devlet Hastanesindeki ikinci kutlama ise 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü yapıldı. Hastanenin yemekhanesinde yapılan kutlamada hazırlanan gün pastası Sağlık Birimleri Müdürü Nilüfer Deniz ve en kıdemli iki Hemşire tarafından kesildi.

İkinci kutlamaya Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar ve İdari bölüm yetkilileriyle Doktorlar da katıldı. Kutlama kesilen pastanın yenmesi, çalan müzik eşliğinde oyunların oynanması ve şarkıların söylenmesi ile son buldu.

Akyazı Devlet Hastanesi Sağlık Birimleri Müdürü Nilüfer Deniz kutlamada yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin öneminden bahsetti ve hastanemizde bu oluşum fazlasıyla var. Sağlık çalışanları olarak ne mutlu bize ki hepimiz insanlara ve insanlığa hizmet ediyoruz. Bu da bütün meslektaşlarıma mutluluk veriyor dedi ve kutlamalarına katılanlara teşekkür etti.