Sanayi Sitesi esnafı eyleme hazırlanıyor

Akyazı Küçük Sanayi Sitesinde sanatlarını icra eden 250 esnaf sitenin yanı başında bulunan arıtma tesisinden gelen pis kokudan ciddi şekilde olumsuz etkilendiklerini söyleyerek SASKİ’nin bizi bu kötü ve pis kokudan kurtaracak bir çalışma yapmaması halinde eylem yapacaklarını açıkladılar.

Odaları eylem için “tamam “dedi.

Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren sanatkar esnafın bağlı oldukları Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş’ta yaptığı açıklamada biz Oda olarak esnafımız ne derse onu yaparız. Amacımız bağcıyı dövmek değil amacımız Sanayi Sitemizde bulunan top yekün esnaf ve sanatkarın hepimizi çileden çıkaran bu kötü kokudan kurtulmaktır dedi.

Sitede çalışan tüm esnafın ortak isteği kokudan bir an önce kurtulmak, aksi halde protesto amaçlı eylem yapmaktır diyen Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş, bu koku o tesis buraya yapıldığı günden beri var. Havaların ısınması ve sıcaklığın artması ile koku daha da çekilmez hal almaktadır. O nedenle Oda olarak Esnafımızdan önce imza toplayıp isteğimizi Büyükşehir Belediyemize, Akyazı Belediyemize ve SASKİ Akyazı Müdürlüğüne bildireceğiz. Yapacağımız görüşme ve konuşmaların sonuç vermemesi halinde de yine Esnafımızın isteği üzerine yürüyüş ve eylem yapacağız dedi.

Oda başkanları da destek verdi

Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş, Sanayi Sitesinde faaliyetlerini sürdüren sanatkarları canlarından bezdiren pis kokuyla ilgili sorunlarını SESOB’a bağlı diğer Oda başkanlarına da yaptıkları bir toplantıda dile getirdi. Toplantıda bulunan Oda başkanları da bu konu Akyazı’mızın ve hepimizin sorunu. Birlikte bu sorunu çözmeliyiz. Madeni Sanatkarlar Odası olarak bu konuda alacağınız her karar ve yapacağınız her eylemde yanınızdayız dediler.