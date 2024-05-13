Gazetecilerden Hemşirelere gün kutlaması

​​​​​​​Gazetemiz Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz ile Bizim Akyazı İnternet Haber Sitesi sahibi Gazeteci Kenan Certel, Hemşireler günü münasebetiyle Akyazı Devlet Hastanesi ile Kuzuluk Sağlık Ocağına

Gazetemiz Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz ile Bizim Akyazı İnternet Haber Sitesi sahibi Gazeteci Kenan Certel, Hemşireler günü münasebetiyle Akyazı Devlet Hastanesi ile Kuzuluk Sağlık Ocağına giderek çalışan hemşireleri ziyaret ettiler, kendilerine çiçek takdim ettiler, pasta ikramında bulunarak günlerini kutladılar.

Gittikleri Devlet Hastanesinde önce Sağlık Bakım Müdürü Nilüfer Deniz’i makamında ziyaret eden gazeteciler Özyılmaz ve Certel, beraberlerinde getirdikleri çiçeklerini takdim ettiler ve pastalarını verdiler.

Gazeteciler daha sonra sırasıyla Palyatif Bakım Hizmetleri biriminde, Fizik Tedavi servisinde ve Ameliyathane de görev yapan hemşireleri ziyaret edip onlara da çiçeklerini takdim ederek günlerini kutladılar.

Gazeteciler son olarak Kuzuluk Sağlık Ocağına gidip görev yapan hemşireleri ziyaret edip günlerini kutladılar ve hemşireler çiçeklerini de Gazeteci Salim Özyılmaz’ın kardeşi Bahar Özyılmaz’ın elinden aldılar.

Ziyaret edilip günleri kutlananlarda gazeteciler Salim Özyılmaz ile Kenan Certel’e teşekkür ettiler.