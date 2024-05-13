AKYAZI DA 2023-2024 2. KÜME OKUL SPORLARI MASA TENİSİ MÜSABAKALARI ŞENLİK HAVASINDA GEÇTİ

​​​​​​​Bu yıl katılımın üst düzeyde olduğu 2. Küme Okul Sporları Masa Tenisi Müsabakaları Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Akyazı Milli Eğitim Müdürlüğü

Bu yıl katılımın üst düzeyde olduğu 2. Küme Okul Sporları Masa Tenisi Müsabakaları Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Akyazı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenledi.

5 farklı daldan 15 okulun katıldığı müsabakalar, Akyazı Atatürk Spor Salonunda düzenlendi.Büyük ilgi gösterilen müsabakalar özellikle final maçlarında heyecanlı anlar yaşattı. Kazanan takımlar sevinirken mağlup olan takımlar üzüntülerine hakim olamadılar.Okullarını desteklemek için tribünde yerlerini alan çok sayıda öğrenci ve sporsever salonu tıklım tıklım doldurdu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalar takdim edildi.

İlçe spor Müdürü Kasım Adem Altun turnuva için şunları söyledi.

Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı spora teşvik etmek amacıyla 2. Küme Okul Sporları Masa Tenisi Müsabakaları düzenlendi. Önceliğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturup, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve bu bağlamda gençlerimizin fiziken, ruhen hazırlamak geleceğe sağlam bir nesil yetiştirmektir. Bu bağlamda Eğitim - öğretim faaliyetlerinin bir parçası olan sportif faaliyetlere her zaman destek vereceğiz.

Organizasyonun yapılmasında bizlere destek veren; Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İNANÇ, Akyazı Kaymakamı Sayın Mustafa İkbal EŞKİ, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep ÖZDEMİR, Masa Tenisi İl Temsilcimize, Hakemlerimize, Beden Eğitimi Öğretmenlerimize, İlçe Spor Uzmanımız Recep KODALAK , Tesis Yöneticilerimiz Ertuğrul SAYILI ve Fatih ÖZDAĞ ve İlçe Müdürlüğümüz Çalışanlarımıza teşekkür ederim. Dedi.

MASA TENİSİ KÜÇÜK KIZLAR TURNUVASI SIRALAMASI

1. TOBB HÜSAMETTİN BAYRAKTAR ORTAOKULU

2. BELDİBİ ŞEHİT AHMET KARAMAN ORTAOKULU

3. KABAKULAK AKV ORTAOKULU

3. CUMHURİYET ORTAOKULU

MASA TENİSİ KÜÇÜK ERKEKLER TURNUVASI SIRALAMASI

1. TOBB HÜSAMETTİN BAYRAKTAR ORTAOKULU

2. AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU

3. AKYAZI İMAM HATİP ORTAOKULU

3. KABAKULAK AKV ORTAOKULU

MASA TENİSİ YILDIZ ERKEKLER TURNUVASI SIRALAMASI

1. AKYAZI İMAM HATİP ORTAOKULU

2. ALİ ALTIPARMAK ORTAOKULU

3. BELDİBİ ŞEHİT AHMET KARAMAN ORTAOKULU

3. TOPAĞAÇ İMAM HATİP ORTAOKULU

MASA TENİSİ GENÇ KIZLAR TURNUVASI SIRALAMASI

1. EYYÜP GENÇ FEN LİSESİ

2 ŞEHİT YÜZBAŞI HALİL İBRAHİM SERT ANADOLU LİSESİ

3. NİLÜFER HATUN MTAL

MASA TENİSİ GENÇ ERKEKLER TURNUVASI SIRALAMASI

1. KONURALP ANADOLU LİSESİ

2. EYYÜP GENÇ FEN LİSESİ

3. AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

3. AKYAZI ANADOLU LİSESİ