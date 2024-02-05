YENİDEN ADAY OLAN AKPARTİ AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI SOYKAN SEÇİM STARTINI ERDOĞDU MAHALLESİNDE VERDİ

​​​​​​​31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli seçimlerde AKPARTİ tarafından Akyazı Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Mevcut Belediye Başkanı Bilal Soykan da sahaya indi

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli seçimlerde AKPARTİ tarafından Akyazı Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Mevcut Belediye Başkanı Bilal Soykan da sahaya indi ve seçim startını Erdoğdu mahallesinden verdi.

Ekibi ile birlikte Erdoğdu’ya gelen Soykan ilk önce mahalledeki kahvehaneleri ve esnafları teker teker gezerek adaylığını açıkladı ve destek istedi.

Daha sonra toplantının yapılacağı kahvede toplanan Erdoğdu mahallesi halkı ile bir araya geldi.

Toplantıyı Mahallemize hoş geldiniz diyerek açan Erdoğdu Mahalle Muhtarı Önder Özgür Yıldız sözü misafirlerine bıraktı.

İlk sözü AKPARTİ İlçe Başkanı Mesut Ekrem yaptı. Ekrem konuşmasında 5 yıllık süre içinde belediyenin hizmetlerini anlatırken bu 5 yıllık süre içinde ülkemizde meydana gelen pandemi ile geçen yıl gerçekleşen Kahraman Maraş depremini hatırlattı 3 yılı alan bu felaketler sırasında devlet bütün gücü ile buralara yöneldi. Bu çalışmalarda belediyemiz de bütün gücünü deprem bölgesine yönlendirdi. Buna rağmen kalan 2 yıl içinde önemli hizmetler verdiklerini söyledi.

Daha sonra Cumhur ortağı MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu söz aldı. Sofuoğlu geçtiğimiz seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Cumhur ortağı AKPARTİ Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı destekleyecekleri taahhüdünde bulundu.

Son sözü Belediye Başkan Adayı olan Bilal Soykan aldı. Başkan Soykan Erdoğdu’lu vatandaşlarını selamladıktan sonra konuşmasını şöyle sürdürdü.

“ Geçen seçim döneminden bu güne tam 5 yıl geçti. Geçen seçim döneminde buraya geldik. Önümüzdeki ilk 3 yıl içinde bir şey yapamayız, İşte Belediyenin durumu malum, memleketin durumu malum şeklinde çok temkinli , çok hesaplı ölçülü konuşmalar yapmıştık. Ama Allah razı olsun sizlerden ki o zaman da bize inanmış ve güvenmiştiniz. Biz bu 5 yılı sizlerin desteği ile dolu dolu geçirdik. Akyazı’nın hayvan pazarı yoktu yaptık, Akyazı’nın Mezbahası yoktu yaptık, Akyazı’nın hayvan barınağı yoktu yaptık, Akyazı’nın terminali yoktu yaptık, Akyazı’nın bin kişilik spor salonu yoktu yaptık, Akyazı’nın Gençlik Merkezi yoktu yaptık, 350 bin ton asfalt döktük, Bu kadar asfaltın bu günkü karşılığı 700 milyon lira. Bunlar yerelde yaptıklarımız. Çocuk parkları yaptık. Asfalt çalışmaları yaptık. Mutlaka daha eksiklerimiz vardır. Ben o zaman verdiğiniz desteklerden dolayı hem de şimdiki sıcak karşılamanızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Siyasi hayatımız başladığı günden beri ölçülü, temkinli halkımızı aldatmadan, kandırmadan ölçülü temkinli konuştuk. Erdoğdu’da da asfalt döktük dediğim gibi çocuk parkı yaptık. Eksiklerimiz vardır olacaktır. Bizim konuşmamız bittikten sonra doğal gazı soracaksınız haliyle. Sadece bizim dönemimizde 16 mahallemizi doğal gazı getirdik. Doğal Gazla ilgili imar planı zorunluluğu vardı. Belediye Meclisimizde aldığımız kararla bu zorunluluğu ortadan kaldırdık. Vatandaşımız doğal gazın keyfiyle konforuyla buluşsun diye taahhütlerde bulunduk. Böylece 16 mahallemiz doğal gaza kavuşturmuş olduk. Bir de verdiğimiz en büyük sözlerden birisi de bizi destekleyen bize güvenen hem genel merkezimizin ve hem vatandaşlarımızın oylarına halel getirecek hiçbir şey yapmayacağız dedik ve hiçbir şey yapmadık. Belediyenin 50 milyon olan bütçesini 470 milyona çıkardık. Çöp kamyonları, çocuk parkları gibi daha bir sürü farklı hizmeti de ilçemize kazandırdık. İnşallah sizlerin vereceği desteklerle hizmetlerimize devam edeceğiz diyorum. Ben de önümüzdeki Miraç kandilinizi de tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah Ramazanı da karşılayarak bayrama ulaşmayı cenabı Allah bize nasip eylesin diyorum. Bayramdan sonra da çifte bayramı inşallah bize nasip etsin diyorum. Her birinize hayırlı akşamlar diliyorum.” Diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Soykan konuşmasının ardından vatandaşların sorularını da cevaplandırdı. Sorulan soruların hemen tamamı doğalgaz ihtiyacına yönelikti . Ormanı olan mahallelere bile doğalgaz verilirken kendilerinin unutulduğunu söyleyen vatandaşlar serzenişte bulundular.