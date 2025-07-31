Yaser Atmaca Kürtün Müftüsü oldu

​​​​​​​Akyazılı Emekli İmam Hatip Yunus Atmacanın Bolu Göynük’te vaiz olarak görev yapan oğlu Yaser Atmaca (30) Gümüşhane Kürtün İlçe Müftüsü oldu.

Akyazılı Emekli İmam Hatip Yunus Atmacanın Bolu Göynük’te vaiz olarak görev yapan oğlu Yaser Atmaca (30) Gümüşhane Kürtün İlçe Müftüsü oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığının İlçe Müftüleri ataması neticesinde Kürtün İlçe Müftülüğüne atanan Yaser Atmaca 28 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yeni görevine başladı.

Yaser Atmaca’nın Kürtün İlçesine Müftü olarak atanması Akyazı’da ve Atmaca ailesinde büyük sevinç yarattı.

Yaser Atmaca kimdir

1995 yılında Akyazı’da dünyaya geldi. İlk ve Ortaokulu Akyazı’da okudu. Daha sonra Hafızlık ve Arapça eğitimi için İstanbul’a gitti. Liseyi İstanbul’da bitirdi.

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Atmaca Ümraniye’de geçici kuran kursu öğreticiliği yaptı. 2018 yılında Kocaeli Kandıra İlçesinde İmam Hatip olarak göreve başladı. 2021 yılında Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezinde eğitime başladı ve 2024 yılında da Bolu Göynük İlçesine vaiz olarak atandı. Atmaca evli ve 2 çocuk babası.