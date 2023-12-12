Vefat
Giriş Tarihi : 12-12-2023 20:38

YAĞCILAR MAHALLESİNDEKİ GÜN AİLESİ YASTA

​​​​​​​İlçemiz Yağcılar Mahallesi halkından Trafik Kazasında hayatını kaybeden merhum Sebahattin Gün'ün Oğlu, Selahattin, Sadettin, Necmettin ve Tacettin Gün'ün Abileri,

YAĞCILAR MAHALLESİNDEKİ GÜN AİLESİ YASTA

İlçemiz Yağcılar Mahallesi halkından Trafik Kazasında hayatını kaybeden merhum Sebahattin Gün'ün Oğlu, Selahattin, Sadettin, Necmettin ve Tacettin Gün'ün Abileri, Okan, Gökhan ve Ufuk Gün'ün Babaları, Haşim, Servet, Sedat ve Esat Cengiz'in Yeğenleri, Abdullah ve Hayri Gün'ün Kuzenleri Alaattin Gün vefat etti.

Cenazesi bugün Yağcılar Mahallesi Camii'nde Kılınan İkindi Namazını müteakip aile mezarlığına defnedild..

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun.BİZİM AKYAZI

Kardeşi: Sadettin Gün; 0545 905 55 80

 
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