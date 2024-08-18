Yağcılar Mahalle Muhtarı soruyor  Sıra bize ne zaman gelecek

​​​​​​​Akyazı Yağcılar Mahalle Muhtarı Ali Öz’ün yol ve içme suyu konusunda sıkıntısı çok büyük. Mahallesinde Muhtar olarak göreve başladığı günden itibaren bu iki sorunu çözmek için gitmedik

makam ve çalmadık kapı bırakmayan Ali Öz, aradan geçen bunca zamana rağmen toplamda 5 Km. civarında olan mahalle içi yollarını bir türlü asfaltlatamadığı gibi eskiyen ve sağlıksız olan içme suyu şebekesini de yeniletemedi.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli seçimde tekrar Mahallesinin Muhtarı seçilmeyi başaran Ali Öz, 15.04.2024 tarihinde yol sorunu çözmek için Akyazı Belediye başkanlığına, su şebekesini yeniletebilmek içinde SASKİ Akyazı Müdürlüğüne birer dilekçe ile tekraren müracaat etti.

Akyazı’da “hizmet fakiri Mahalle hangi Mahalledir” diye sorulsa ilk gösterilecek olan Mahalle benim Mahallemdir diyen Muhtar Öz, hem belediye başkanı Bilal Soykan’a, hem de SASKİ Şube Müdürüne “sıra bize ne zaman gelecek” diye soruyor. Ve yollarımızı asfaltlayın, su şebekemizi yenileyin bizi de bu dertlerden kurtarın diye çağrıda bulunuyor.