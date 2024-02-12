‘Vatandaşımızın güvenini boşa çıkarmadık, çıkarmayacağız’

​​​​​​​Cumhur İttifakı İlçe Başkanları ile birlikte Harunusta ve Hasanbey Mahallelerini ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akyazı Belediye Başkan Adayı

Cumhur İttifakı İlçe Başkanları ile birlikte Harunusta ve Hasanbey Mahallelerini ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akyazı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan, “ Vatandaşımızın desteğini ve güvenini her zaman hissediyoruz. Biz bu desteği ve güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık, çıkarmayacağız da” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Akyazı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ve teşkilat mensuplarıyla birlikte seçim çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam eden Bilal Soykan son olarak Harunusta ve Hasanbey Mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Vatandaşların desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini ifade eden Soykan, “ Hemşerilerimiz bizim bu güne kadar neler yaptığımızın, Akyazı’ya neler kattığımızın farkında. Her mahallemizde güler yüzleri ve hoş sohbetleri ile bizleri misafir eden hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımızın desteğini ve güvenini bugüne kadar boşa çıkarmadık, çıkarmayacağız da” şeklinde konuştu. Soykan, mahalle ziyaretleri sonrasında ise Hastane Mahallesi’nde Fatih Kılıç, Halim Yazıcı ve Caner Yıldırım’ın asker eğlencesine katıldı.