Uluslararası turnuvada Akyazılı Karatecilerden üç madalya

1-13 Ağustos tarihleri arasında Gemlik’te bu yıl 4.sü düzenlenen kulüpler düzeyindeki uluslararası karate turnuvasına katılan Akyazılı karateciler

11-13 Ağustos tarihleri arasında Gemlik’te bu yıl 4.sü düzenlenen kulüpler düzeyindeki uluslararası karate turnuvasına katılan Akyazılı karateciler bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya alarak geri döndüler.

13 Ülkeden 143 kulüp ve 1950 sporcunun katıldığı turnuvaya Akyazı Bozbeyispor da katıldı. Antrenör Sezai Yolcuoğlu’nun yönetiminde turnuvaya katılan Bozbeyispor sporcularından Sare Kaya altın, Ayşen Saner gümüş ve Yaren Yarımbaş da bronz madalya alma başarısı gösterdi.

Karate Sporunun başarılı antrenörü Sezai Yolcuoğlu, 2023 yılını başarılı sonuçlarla geçirdiklerini belirterek, sporcularımız Türkiye şampiyonasında 2 altın, bir bronz, Balkan şampiyonasında bir altın, bir gümüş Uluslararası turnuvada da bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandılar. Ayrıca Bozbeyispor kulübü olarak da milli takımımıza iki sporcu verdik. Böylece başarımızı tescil ettirmiş olduk dedi ve kendilerine maddi manevi destek olanlara teşekkür etti.

Bozbeyispor kulübü sporcularının karate sporunda elde ettikleri başarılar Akyazılılar tarafından takdirle karşılandı.