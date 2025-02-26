TOBB ORTAOKULU 7. SINIF ÖĞRENCİLERİ  OPTİMAK STU ROBOT ÜRETİM TESİSLERİNİ GEZDİ

Kısa adı ÖSEL olan Öğrenci-Sanayici projesi çerçevesinde İlçedeki fabrikaları gezmekte ortaokullarımızın 7. Sınıf öğrencileri bugün Kızılcıkorman-Gebeş Mahalleleri arasında bulunan

Kısa adı ÖSEL olan Öğrenci-Sanayici projesi çerçevesinde İlçedeki fabrikaları gezmekte ortaokullarımızın 7. Sınıf öğrencileri bugün Kızılcıkorman-Gebeş Mahalleleri arasında bulunan OPTİMAK STU robot üretim tesislerindeydi.

TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu 7. Sınıf öğrencilerinden proje için seçilen 10 şanslı öğrenci Tesislere Okulun rehber Öğretmeni Hüsna Betül Karademir nezaretinde geldi.

Öğrenciler OPTİMAK STU yönetim kurulu başkanı Tansel Cavit Kulak ve diğer yöneticiler tarafından karşılandı.

Ağırlıklı olarak Robot üretiminin yapıldığı fabrikada bölüm sorumluları tarafından robotlar tanıtıldı. Onların çalışmaları hakkında bilgi verildi. Robotlar çalıştırılarak verilen emirleri nasıl yerine getirdikleri gösterildi. Ayrıca öğrenciler ellerine kumandalar verilerek robotları büyük bir heyecan içinde kullanma fırsatı buldular.

Daha sonra tesislerin parçalarının üretildiği bölüme geçildi. Burada çalışanları üretim aşamalarında izleyerek bilgilendirildiler.

Son olarak bilgi işlem bölümüne geçildi. Bilgisayarları başında robotların yazılımlarını gerçekleştiren programcılardan da bilgi alarak onlara merak ettikleri sorularını sorup cevaplar aldılar.

Firma yetkilileri öğrenciler için hazırladıkları birer çanta ve görmüş oldukları eğitimle ilgili öğrencilere birer sertifika verdiler.

Öğrenciler ve öğretmenleri gezinin oldukça yararlı geçtiğini belirterek yetkililere teşekkür ettiler ve OPTİMAK STU tesislerinden ayrılarak okullarına döndüler.

28 Şubat Cuma günü CUMHURİYET orta okulu 7. Sınıf öğrencileri , ALTINDERE PEYNİRCİ RAŞİT üretim tesislerini gezecekler.