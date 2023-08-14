Akyazı Asayiş
Giriş Tarihi : 14-08-2023 00:45

TAŞBURUNDA KORKUTAN YANGIN

​​​​​​​Akyazı’ya bağlı Taşburun  Mahallesinde  Mustafa ve İsa Rençber  Kardeşlere ait bahçe içinde bulunan  2 ahşap ev ve

TAŞBURUNDA KORKUTAN YANGIN

Akyazı’ya bağlı Taşburun  Mahallesinde  Mustafa ve İsa Rençber  Kardeşlere ait bahçe içinde bulunan  2 ahşap ev ve müştemilatında aynı anda çıkan yangın korkuttu.

Yangının yayılması  yangın mahalline gelen itfaiye ve orman ekipleri tarafından önlendi. SEDAŞ ta enerji hattını keserek önlem aldı.

Sebebi belirlenemeyen ancak Sabotaj olma ihtimali üzerinde durulan yangında 2 ev eşyaları ile birlikte kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında aile fertlerinin bir düğün cemiyetinde olduğu öğrenildi.

Jandarma Yangınla ile ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 
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