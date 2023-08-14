TAŞBURUNDA KORKUTAN YANGIN

Akyazı’ya bağlı Taşburun Mahallesinde Mustafa ve İsa Rençber Kardeşlere ait bahçe içinde bulunan 2 ahşap ev ve müştemilatında aynı anda çıkan yangın korkuttu.
Yangının yayılması yangın mahalline gelen itfaiye ve orman ekipleri tarafından önlendi. SEDAŞ ta enerji hattını keserek önlem aldı.
Sebebi belirlenemeyen ancak Sabotaj olma ihtimali üzerinde durulan yangında 2 ev eşyaları ile birlikte kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında aile fertlerinin bir düğün cemiyetinde olduğu öğrenildi.
Jandarma Yangınla ile ilgili soruşturma başlattı.