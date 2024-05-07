Kaza Akyazı Kuzuluk yolu üzerinde meydana geldi. Kuzuluk istikametinden Akyazı istikametine gelmekte olan A.E. yönetimindeki 54 AIC *** plakalı otomobil ile aksi istikametten gelmekte olan Ü.T.

Kaza Akyazı Kuzuluk yolu üzerinde meydana geldi. Kuzuluk istikametinden Akyazı istikametine gelmekte olan A.E. yönetimindeki 54 AIC *** plakalı otomobil ile aksi istikametten gelmekte olan Ü.T. nin kullandığı 01 VL *** plakalı otomobil Karaçalılık Mahalle sınırları içinde kafa kafaya çarpıştılar.

Kaza haberini alan Sağlık ekibi ve Jandarma olay mahalline gelerek kazada yaralanan sürücülerden Ü.T. ye ilk müdahalenin ardından tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar. Jandarma da kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza Akyazı Kuzuluk yolu üzerinde meydana geldi. Kuzuluk istikametinden Akyazı istikametine gelmekte olan A.E. yönetimindeki 54 AIC *** plakalı otomobil ile aksi istikametten gelmekte olan Ü.T. nin kullandığı 01 VL *** plakalı otomobil Karaçalılık Mahalle sınırları içinde kafa kafaya çarpıştılar.

Kaza haberini alan Sağlık ekibi ve Jandarma olay mahalline gelerek kazada yaralanan sürücülerden Ü.T. ye ilk müdahalenin ardından tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar. Jandarma da kazayla ilgili inceleme başlattı.