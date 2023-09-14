Süper Amatörün yeni takımı Kuzulukspor hazırlıklarını sürdürüyor

​​​​​​​Süper ligin yeni takımı Kuzuluk spor yeni sezona sıkı çalışmalar ve yaptığı hazırlık maçları ile hazırlanıyor.

Süper ligin yeni takımı Kuzuluk spor yeni sezona sıkı çalışmalar ve yaptığı hazırlık maçları ile hazırlanıyor.

Kuzulukspor son hazırlık maçını deplasmanda Düzce takımı olan Dedelersporla yaptı ve çok çekişmeli geçen maç 3-3 berabere bitti.

Kuzulukspor dün akşam da Akyazı sentetik sahada Kazımpaşasporla oynadı ve maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Kuzuluksporun yönetimini elinde bulunduran Emre Çiçek ve Yunus Asan, lige iyi hazırlandıklarını söyledi ve lig başlayana kadar takımımız ve oyuncularımız istediğimiz seviyeye gelecektir açıklaması yaptılar.