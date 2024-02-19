SP’Sİ B.Ş. Belediye başkan adayı Ayhan “ Bizim için liyakat ve istişare ön plandadır”

​​​​​​​İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıya katılan Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan Akyazı’da ilçe teşkilatı

İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıya katılan Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan Akyazı’da ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı ve bu katılışında ilçede görev yapan basın ve STK başkanları ile bir araya geldi.

Kahvaltı sonrası açılış konuşmasını ilçe başkanı Bayram Balık yaptı. Balık, davetlerine katılanlara teşekkür etti. Daha sonra Belediye başkan adayı Şeref Tan söz aldı ve konuşmasında 31 Mart seçiminde Akyazılı hemşerilerimden destek bekliyorum. Teveccüh göstermeleri halinde yapacağımız çalışmalar ve getireceğimiz hizmetlerle gerçek belediyeciliğin nasıl yapıldığını en kısa zamanda herkese ispatlayacağız dedi.

Saadet Partisinden Sakarya Büyükşehir belediye başkan adayı olan Ömer Abdullah Ayhan’da konuşmasına kendini tanıtarak başladı.

Ayhan, 2007 yılından beri siyasetin içinde olduğunu, 31 Mart mahalli idareler seçimi nedeniyle İl teşkilatı ve Genel Merkezin isteği üzerine Büyükşehir belediye başkanlığına aday olduğunu ve adaylığı açıklandıktan sonra da indiği sahada çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü söyledi.

İş ahlakı dürüstlük ve liyakat bizim şiarımızdır

Saadet Partisi olarak iş ahlakını, dürüstlüğü ve liyakatı her zaman ön planda tutarız. İş başına gelmemiz halinde belediyemizde çalışanların rengine, şekline, partisine asla bakmayız. Bizim bakacağımız husus yukarıda belirttiğim hususlardır. Bu kıstaslara uygun kimse o bizim için çok önemli ve değerlidir diyen Ayhan, Sakarya’da ve İlçelerinde kronik hale gelmiş ve bir türlü çözülmeyen sorunlar var. Biz hem sorunları hem de çözüm yollarını biliyoruz dedi.

Sakarya’nın tarım, sanayi ve turizm açısından çok önemli bir şehir olduğunu, bu üç önemli unsuru bünyesinde barındırmasına rağmen bir türlü istenilen ölçülerde yararlanılamadığını anlatan Ömer Abdullah Ayhan, projelerimizi Sakarya’mızın mevcut durumunu göz önüne alarak hazırladık. Ayrıca çok önem verdiğimiz istişarelerimizde de öne çıkan sorunlarla harmanlayıp hemşerilerimizin huzuruna çıktık. Allah’ın izniyle bir çalışma dönemi içinde Sakarya’mızı ve İlçelerimizi getireceğimiz hizmetler ve hazırladığımız projelerimizi hayata geçirerek düzlüğe çıkaracağız bundan herkes emin olsun dedi.

Çiftçi ve küçük esnaf desteklenmeli

Bir tarım şehriyiz dedik. Üzülerek ifade etmeliyim ki, hayatını tarım yaparak kazanmaya çalışan üreticilerimiz mazot, gübre ve tohum başta olmak üzere girdi fiyatlarının aşırı yüksekliği nedeniyle işlerini yapamaz ve para kazanamaz hale geldikleri için tarlalarından ellerini ayaklarını çekmiş durumdalar. Keza küçük esnafımızın da durumları da aynı. Onlarda para kazanamıyor ve geçim güçlüğü çekiyorlar ve bu nedenle bir bir kepenk indiriyorlar diyen Ayhan, işbaşını gelmeleri halinde belediye olarak çiftçimize mazot, gübre ve tohum desteğinin yanı sıra üretimde kullandıkları suyu da en düşük fiyatla vermeyi, küçük esnafımızı da vereceğimiz kredilerle destekleme sözünü şimdiden veriyoruz. Çünkü onlar üretecek ve kalkınacak ki, ülkemiz, Sakarya’mız da kalkınsın dedi.

Ulaşımda kolaylıklar sağlayacağız

Belediyelerin bir görevi de ulaşım konusunda vatandaşa hizmettir diyen Ömer Abdullah Ayhan, özellikle 65 yaş ve üzerin vatandaşlarımızı bugün olduğu gibi biz de ücretsiz seyahat ettireceğiz. Ayrıca aynı insanlarımıza suyu ücretsiz vereceğiz, çünkü büyüklerimizin başımızın tacı olduğunu biliyoruz dedi.

Otopark, toplanma ve dinlenme alanları eksikliğini gidereceğiz.

Bunlar Sakarya’mızın ve ilçelerimizin, özellikle de Akyazı’mızın önemli sorunları arasındadır. Yapacağımız planlama ile bu sorunları ortadan kaldırıp Sakarya’mızda yaşayan insanlarımıza daha rahat yaşam alanları sunmayı düşünüyor ve bu düşüncemizi de göreve gelir gelmez hayata geçireceğiz

Düzenlenen toplantıya katılan Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar ve Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş’ta Odaları ve Odalarına kayıtlı olan üyelerinin sorunlarını dile getirdiler ve mutlak çözülmesi gerektiği konusunun altını çizdiler.

Toplantıya Saadet Partisi İlçe başkanı Bayram Balık ve yönetimi ev sahipliği yaparken, Ziraat Odası, Madeni Sanatkkarlar, Bakkallar, Tuhafiyeciler, Ağaç İşleri, Şoförler Oda başkanları ile Balkan Göçmenleri Dernek başkanı ve İlçede görev yapan basın mensupları katıldı.