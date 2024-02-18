SP AKYAZI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ŞEREF TAN “ ÇALIŞMALARIMIZ ÇOK İYİ G İDİYOR”

Diğer Akyazı Belediye Başkan adayları gibi Saadet Partisi Şeref Tan da ekibiyle birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diğer Akyazı Belediye Başkan adayları gibi Saadet Partisi Şeref Tan da ekibiyle birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ova Mahalleleri ile Dokurcun bölgesini gezen ve Mahalle sakinleri ile bir araya gelen SP Belediye Başkan adayı Tan çalışmaların çok iyi gittiğini ve sonuçtan mutlu olduğunu söyledi.

BUGÜN BASIN TOPLANTISI YAPIYOR

Saadet Partisi İlçe teşkilatı 19 Şubat 2024 Pazartesi günü basın ve STK Yöneticileri ile ilçede görev yapan basın çalışanları ile bir araya gelecek.

Hacıoğlu Restorantta gerçekleşecek kahvaltılı toplantı saat 10.30 da başlayacak. Toplantıya Sakarya B.Ş. Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan, Akyazı Belediye Başkan adayı Şeref Tan ile partililerin katılması bekleniyor.