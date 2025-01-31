SÖMESTR TATİLİNDE MİNİKLER SAHALARI FETHETTİ

​​​​​​​2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatilinde futbol ateşi yanıyor. Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz tesislerinden Batakköy Sentetik Zeminli Futbol Sahasında düzenlenen Geleneksel Sömestr Cup U11 Futbol Turnuvası büyük bir coşkuyla başladı.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatilinde futbol ateşi yanıyor. Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz tesislerinden Batakköy Sentetik Zeminli Futbol Sahasında düzenlenen Geleneksel Sömestr Cup U11 Futbol Turnuvası büyük bir coşkuyla başladı. Minik futbolcular, sahada sergiledikleri performanslarla herkesi şaşırttı. Turnuvaya katılan tüm takımlar şampiyonluk mücadelesi için büyük emek verdi.

Geleneksel Sömestr Cup U11 Futbol Turnuvası, sömestr tatilini hareketlendirmek için düzenlediği futbol turnuvasıyla seyircilere unutulmaz anlar yaşattı. U11 kategorisinde top koşturan 8 takım, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın açılışında yapılan gösteriler ve coşkulu tezahüratlar, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Minik futbolcuların sahada sergilediği mücadele ve centilmenlik takdire şayandı. Nefes kesen final müsabakasının sonucunu penaltı atışları belirledi. Adaturkuazspor takımı penaltı atışlarının ardından şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kasım Adem ALTUN turnuvanın önemi hakkında yaptığı konuşmada, öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Turnuvaya katılan sporcularımıza ve destekleyen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederiz dedi.

“Organizsyonun yapılmasında bizlere destek veren; Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Nuri ALKAN, Akyazı Kaymakamı Sayın Mustafa İkbal EŞKİ, Akyazı Belediye Başkanı Bilal SOYKAN, Akyazı Gençlik Merkezi Müdür Vekili Recep KODALAK, Tesis Yöneticimiz Ertuğrul SAYILI ve Fatih ÖZDAĞ, Çalışma Arkadaşlarıma ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

GELENEKSEL SÖMESTR CUP U11 FUTBOL TURNUVASI KATILAN TAKIMLAR

ALAAĞAÇSPOR AKYAZIGÜCÜSPOR AKYAZI54SPOR KULUBÜ AS KUZULUKSPOR RÜYASPOR KEREMALİSPOR AKYAZISPOR ADATURKUAZSPOR

GELENEKSEL SÖMESTR CUP U11 FUTBOL TURNUVASI SIRALAMASI

1. ADATURKUAZSPOR

2. AS KUZULUKSPOR

3. AKYAZI54SPOR KULÜBÜ

3. ALAAĞAÇSPOR